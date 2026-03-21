«Добро пожаловать домой!» Медведева поздравила Валиеву с первым прокатом КП с 2023 года
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева поздравила Камилу Валиеву с возвращением и первым прокатом короткой программы после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.
Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
21 марта 2026, суббота. 16:10 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
76.45
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
70.89
3
Алиса Двоеглазова
Москва
70.22
«Добро пожаловать домой!» — сказала Медведева в эфире Первого канала.
Валиева представила короткую программу под песню «Утомлённое солнце». Спортсменка в её рамках пыталась исполнить четверной тулуп, который ранее демонстрировала на тренировках и чемпионате России по прыжкам, однако упала. Помимо этого, она сделала двойной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. За выступление она получила 70,09 балла.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 марта 2026
-
17:41
-
17:18
-
17:10
-
17:03
-
16:55
-
16:39
-
16:07
-
14:56
-
11:00
-
10:00
- 20 марта 2026
-
20:02
-
19:38
-
19:26
-
19:19
-
17:52
-
17:14
-
15:39
-
15:19
-
14:40
-
14:25
-
13:32
- 19 марта 2026
-
23:43
-
23:32
-
23:23
-
21:17
-
18:32
-
17:55
-
16:51
-
16:02
-
15:10
-
14:50
-
14:33
-
12:54
-
12:26
-
12:08