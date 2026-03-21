«Добро пожаловать домой!» Медведева поздравила Валиеву с первым прокатом КП с 2023 года

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева поздравила Камилу Валиеву с возвращением и первым прокатом короткой программы после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
21 марта 2026, суббота. 16:10 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
76.45
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
70.89
3
Алиса Двоеглазова
Москва
70.22

«Добро пожаловать домой!» — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Валиева представила короткую программу под песню «Утомлённое солнце». Спортсменка в её рамках пыталась исполнить четверной тулуп, который ранее демонстрировала на тренировках и чемпионате России по прыжкам, однако упала. Помимо этого, она сделала двойной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. За выступление она получила 70,09 балла.

