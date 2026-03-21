Валиева: хочу поздравить себя и команду с первым прокатом КП с декабря 2023 года

Валиева: хочу поздравить себя и команду с первым прокатом КП с декабря 2023 года
Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о первом прокате короткой программы с декабря 2023 года. На Кубке Первого канала спортсменка упала с четверного тулупа и исполнила двойной аксель, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп. Она набрала 70,09 балла.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
21 марта 2026, суббота. 16:10 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
76.45
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
70.89
3
Алиса Двоеглазова
Москва
70.22

«Просто хочу поздравить свою команду и себя с первым прокатом короткой программы с декабря 2023 года», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской. С декабря 2025-го спортсменка может выступать на официальных соревнованиях.

