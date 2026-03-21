Гуменник выиграл мужскую короткую программу на Кубке Первого канала, Дикиджи — второй
Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на Кубке Первого канала — 2026. За своё выступление он получил от судей 102,30 балла.
Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
21 марта 2026, суббота. 16:55 МСК
Вторым стал ещё один представитель Санкт-Петербурга Владислав Дикиджи с результатом 98,66. Тройку сильнейших замкнул Марк Кондратюк (97,87).
Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Мужчины, короткая программа:
- Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 102,30.
- Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 98,64.
- Марк Кондратюк (Москва) — 97,87.
- Андрей Мозалёв (Москва) — 88,18.
- Артур Даниелян (Санкт-Петербург) — 87,64.
- Никита Сарновский (Москва) — 83,00.
Материалы по теме
