Главная Фигурное катание Новости

Гуменник выиграл мужскую короткую программу на Кубке Первого канала, Дикиджи — второй

Гуменник выиграл мужскую короткую программу на Кубке Первого канала, Дикиджи — второй
Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на Кубке Первого канала — 2026. За своё выступление он получил от судей 102,30 балла.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
21 марта 2026, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
102.15
2
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
98.64
3
Марк Кондратюк
Москва
97.87

Вторым стал ещё один представитель Санкт-Петербурга Владислав Дикиджи с результатом 98,66. Тройку сильнейших замкнул Марк Кондратюк (97,87).

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Мужчины, короткая программа:

  1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 102,30.
  2. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 98,64.
  3. Марк Кондратюк (Москва) — 97,87.
  4. Андрей Мозалёв (Москва) — 88,18.
  5. Артур Даниелян (Санкт-Петербург) — 87,64.
  6. Никита Сарновский (Москва) — 83,00.
