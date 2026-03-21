Команда Москвы лидирует после первого дня на Кубке Первого канала

Сегодня, 21 марта, в Санкт-Петербурге стартовал Кубок Первого канала — 2026 по фигурному катанию. По итогам первого соревновательного дня лидирует команда Москвы с результатом 1001,93 балла, сборная Санкт-Петербурга занимает второе место (978,67). В первый день прошли короткие программы у пар, женщин и мужчин, а также конкурс мастерства на льду.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Результаты соревнований на 21 марта:

Спортивные пары, короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 79,20.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Москва) — 79,18.

3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Москва) — 77,93.

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Санкт-Петербург) — 72,46.

Конкурс мастерства на льду

1. Москва — 516,12.

2. Санкт-Петербург — 496,75.

Женщины, короткая программа

1. Аделия Петросян (Москва) — 76,45.

2. Софья Муравьёва (Санкт-Петербург) — 70,89.

3. Алиса Двоеглазова (Москва) — 70,22.

4. Камила Валиева (Москва) — 70,09.

5. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) — 67,49.

6. Дина Хуснутдинова (Санкт-Петербург) — 55,11.

Мужчины, короткая программа

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 102,30.

2. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 98,64.

3. Марк Кондратюк (Москва) — 97,87.

4. Андрей Мозалёв (Москва) — 88,18.

5. Артур Даниелян (Санкт-Петербург) — 87,64.

6. Никита Сарновский (Москва) — 83,00.