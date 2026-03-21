Петросян оценила свой прокат с четверным тулупом в КП на Кубке Первого канала

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян оценила своё выступление в короткой программе на Кубке Первого канала. Фигуристка исполнила в программе четверной тулуп, что разрешено регламентом соревнований, и получила за прокат 76,45 балла.

«Четверной тулуп получился, потому что я пытаюсь прислушаться к многомиллионным советам, что надо отпустить его. Довериться судьбе, не зацикливаться на нём. Хочется его поймать, делать его одинаково, постараюсь к этому прийти, надеюсь, не после завершения карьеры (смеётся). Рада, что он получился, хоть и недокрут небольшой, но получился – уже хорошо.

Прокат дался тяжело, была задержка, очень долго мы варились в раздевалке, прыгали, ходили.

Я ушла за 30 минут до проката, потому что хотела по максимуму поддерживать ребят, чтобы быстро размяться – и началась задержка. Не успела и ребят поддержать, и распрыгивалась много.

Благодаря ребятам, которые меня поддерживали и кричали вместе со мной, прокат додержала и доехала», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.