Аделия Петросян описала эмоции от первого старта после Олимпиады в Милане

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян высказалась о выступлении в короткой программе на Кубке Первого канала. Фигуристка исполнила в программе четверной тулуп, что разрешено регламентом соревнований, и получила за прокат 76,45 балла.

«Чем отличался первый старт после Олимпиады? Если в какой-то момент хотела поволноваться…

Ждала много, успокоилась, начала сонливость приходить. Думала, что уже бы просто доехать, не уснуть раньше времени. К счастью, после проката нахлынула вторая волна сил, я смогла дальше поддерживать ребят, радоваться за них», – передаёт слова Аделии Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.