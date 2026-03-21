Аделия Петросян описала эмоции от первого старта после Олимпиады в Милане
Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян высказалась о выступлении в короткой программе на Кубке Первого канала. Фигуристка исполнила в программе четверной тулуп, что разрешено регламентом соревнований, и получила за прокат 76,45 балла.
Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
21 марта 2026, суббота. 16:10 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
76.45
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
70.89
3
Алиса Двоеглазова
Москва
70.22
«Чем отличался первый старт после Олимпиады? Если в какой-то момент хотела поволноваться…
Ждала много, успокоилась, начала сонливость приходить. Думала, что уже бы просто доехать, не уснуть раньше времени. К счастью, после проката нахлынула вторая волна сил, я смогла дальше поддерживать ребят, радоваться за них», – передаёт слова Аделии Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
