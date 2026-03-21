Петросян объяснила, почему не разрешила бы женщинам исполнять четверные в КП

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объяснила, почему не разрешила бы женщинам исполнять четверные в короткой программе.

– Разрешили бы четверные прыжки в короткой программе у женщин?

– Наверное, нет. Хочется сделать больший акцент на непрыжковые элементы. Очень много прыжков в произвольной, если мы их умеем выполнять, мы их вставляем. Хочется хотя бы одну из программ сделать с акцентом на вторую оценку, на хореографические элементы, вращения. Из-за того, что много прыжковых элементов, не всегда успеваешь потренировать вращения, скольжение. Мы занимаемся этим каждый день, но всё равно акцент идёт на прыжки, – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.