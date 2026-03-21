Петросян: ещё есть мысли об Олимпийских играх, но я смогла пересмотреть прокат

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, что смогла пересмотреть свой прокат на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Понятно, что что-то болит, что-то терпим. Ещё есть мысли об Олимпийских играх, но я смогла пересмотреть прокат (улыбается). Мне кажется, это хороший знак. В целом начинаю более спокойно к этому относиться, продолжаю жить дальше. Всё хорошо», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На Олимпийских играх в Италии фигуристка остановилась в шаге от пьедестала, заняв шестое место. В её активе три золота чемпионатов России и три победы в финале Гран-при России.