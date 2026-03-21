Петросян: Игнатов сам выдвинул себя кандидатом на произвольную программу

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, что Макар Игнатов сам выдвинул себя кандидатом на произвольную программу на Кубке Первого канала.
«Сначала у всех спросили, кто готов произвольную ехать, к концу сезона многие ребята устали.
Макар сам себя выдвинул кандидатом на произвольную, надеюсь, что он её доедет (смеётся). Мне кажется, будет тяжеловато, и сегодня он себя тоже отдал. Хочется всем пожелать удачи, сил, уверенности и внутреннего спокойствия», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
По итогам первого соревновательного дня команда Москвы лидирует с результатом 1001,93 балла, сборная Санкт-Петербурга занимает второе место (978,67).