«Говорили — либо ты, либо Камила». Аделия Петросян — о капитанстве на Кубке Первого канала

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян высказалась о роли капитана команды Москвы на Кубке Первого канала.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
21 марта 2026, суббота. 16:10 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
76.45
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
70.89
3
Алиса Двоеглазова
Москва
70.22

«Когда начали выбирать, я предлагала либо Ваню Букина, мне кажется, он один из самых весёлых и позитивных ребят, либо Дарил Чиризано я выдвигала. Каждый раз меня не слушали, говорили, что чтобы либо ты, либо Камила была капитаном. Камила долго не отвечала, я говорила, что не хочу.

Меня спросили: «Ты согласна?» Я ответила: «Если никто не предлагает себя, давайте». В последний день попыталась как-то увернуться от этого. Для меня капитан постоянно должен быть в кисс-энд-крае, а я то разминаюсь, либо нужно катать. Думала, что актуальнее будет кто-то из танцев, потому что танцоры катают произвольную, в первый день они свободны, у них меньше конкурсов. Но уже получилось так», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

