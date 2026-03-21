«Говорили — либо ты, либо Камила». Аделия Петросян — о капитанстве на Кубке Первого канала

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян высказалась о роли капитана команды Москвы на Кубке Первого канала.
«Когда начали выбирать, я предлагала либо Ваню Букина, мне кажется, он один из самых весёлых и позитивных ребят, либо Дарил Чиризано я выдвигала. Каждый раз меня не слушали, говорили, что чтобы либо ты, либо Камила была капитаном. Камила долго не отвечала, я говорила, что не хочу.
Меня спросили: «Ты согласна?» Я ответила: «Если никто не предлагает себя, давайте». В последний день попыталась как-то увернуться от этого. Для меня капитан постоянно должен быть в кисс-энд-крае, а я то разминаюсь, либо нужно катать. Думала, что актуальнее будет кто-то из танцев, потому что танцоры катают произвольную, в первый день они свободны, у них меньше конкурсов. Но уже получилось так», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
