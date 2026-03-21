Фигурист Устенко объяснил, как стал капитаном сборной Петербурга на КПК

Российский фигурист, выступающий в танцах на льду, Евгений Устенко высказался о роли капитана команды Санкт-Петербурга на Кубке Первого канала.

«Капитаном быть тяжело, я это понял. Частичка меня покидала с каждым прокатом. Голова тяжёлая, голос подсевший. Всё, о чём мечтаю, это добраться до гостиницы, купить сладкую газировку, лечь и лежать восстанавливаться до произвольного танца.

Мне написал Матвей Ветлугин с мыслью о том, не хочу ли я быть капитаном. Я сказал: «Вау, ответственно». Сразу сказал, что ничего не понимаю в одиночном катании, что в батле элементов мне тяжело будет распределять. Матвей сказал, что ничего страшного. «Я задаю ребятам вопрос, если все за, то я тебе помогу». В итоге ребята сказали: «Да, супер, давай». Спасибо, Матвей, что ты мне помогаешь», – передаёт слова Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.