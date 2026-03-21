Капитан сборной Петербурга поддержал Угожаева после снятия с Кубка Первого канала

Российский фигурист, выступающий в танцах на льду, Евгений Устенко поддержал Николая Угожаева после снятия с Кубка Первого канала.

«Коля, ты это смотришь, тебе скорейшего выздоровления. Я хожу с твоим джерси, Коля, ты с нами всегда. Скорейшего восстановления, ты сам знаешь, мы на связи.

Ребята распределялись изначально с учётом того, что с нами Коля, в последний момент так получилось, что он пропустил турнир. Огромное спасибо Артуру [Даниеляну], который согласился взять ношу, согласился выступить в нашей команде, согласился на себя взять ответственность, которая была на Коле. Вы сами всё видели, то, как Артур взорвал зал… Человек получил удовольствие и кайфанул, это самое главное», – передаёт слова Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.