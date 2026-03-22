Сегодня, 22 марта, в Санкт-Петербурге продолжится Кубок Первого канала — 2026 по фигурному катанию. Соревнования проходят с 21 по 22 марта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго дня турнира.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Расписание соревнований на 22 марта (мск)

14:00. Танцы на льду, произвольный танец.

14:40. Прыжковый баттл.

15:00. Командная эстафета.

15:40. Женщины, произвольная программа.

16:30. Мужчины, произвольная программа.

На турнире будут представлены сборные Москвы и Санкт-Петербурга (фигуристы, представляющие другие регионы, также будут распределены между двумя командами). В каждой из них пять девушек, пять мужчин, две спортивные пары и два танцевальных дуэта.