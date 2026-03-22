Главная Фигурное катание Новости

Фигурное катание, Кубок Первого канала — 2026: порядок выхода спортсменов на лёд 22 марта

Сегодня, 22 марта, в Санкт-Петербурге продолжится Кубок Первого канала — 2026 по фигурному катанию. Соревнования проходят с 21 по 22 марта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд со своими соревновательными программами во второй день турнира.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Порядок выхода спортсменов на лёд 22 марта (мск)

14:00, танцевальные дуэты, произвольная программа

1. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.
2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко.
3. Александра Степанова — Иван Букин.
4. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

15:40, женщины, произвольная программа

1. Дарья Садкова.
2. Камилла Нелюбова.
3. Алиса Двоеглазова.
4. Анна Фролова.
5. Мария Захарова.
6. Дина Хуснутдинова.

16:30, мужчины, произвольная программа

1. Евгений Семененко.
2. Макар Игнатов.
3. Матвей Ветлугин.
4. Марк Кондратюк.
5. Пётр Гуменник.
6. Григорий Федоров.

В 14:40 состоятся прыжковые конкурсы и командная эстафета.

