Сегодня, 22 марта, в Санкт-Петербурге продолжится Кубок Первого канала — 2026 по фигурному катанию. Соревнования проходят с 21 по 22 марта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода спортсменов на лёд со своими соревновательными программами во второй день турнира.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2026. Порядок выхода спортсменов на лёд 22 марта (мск)

14:00, танцевальные дуэты, произвольная программа

1. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.

2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко.

3. Александра Степанова — Иван Букин.

4. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

15:40, женщины, произвольная программа

1. Дарья Садкова.

2. Камилла Нелюбова.

3. Алиса Двоеглазова.

4. Анна Фролова.

5. Мария Захарова.

6. Дина Хуснутдинова.

16:30, мужчины, произвольная программа

1. Евгений Семененко.

2. Макар Игнатов.

3. Матвей Ветлугин.

4. Марк Кондратюк.

5. Пётр Гуменник.

6. Григорий Федоров.

В 14:40 состоятся прыжковые конкурсы и командная эстафета.