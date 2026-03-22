Погорилая прокомментировала первый прокат Камилы Валиевой после дисквалификации

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 в одиночном катании Анна Погорилая прокомментировала первое выступление российской фигуристки Камилы Валиевой после завершения дисквалификации.

«Для первого проката всегда волнительно. До этого Камила выходила только на прыжковый турнир. Но я не знаю, кто не волнуется на соревнованиях. Она входит в форму. Пока ещё не до конца. Любоваться катанием Валиевой — радость для меня и для многих», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Валиева принимает участие в Кубке Первого канала – 2026 по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристка стала четвёртой в короткой программе, набрав 70,09 балла, победу одержала Аделия Петросян (76,45 балла).