Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Погорилая прокомментировала первый прокат Камилы Валиевой после дисквалификации

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 в одиночном катании Анна Погорилая прокомментировала первое выступление российской фигуристки Камилы Валиевой после завершения дисквалификации.

«Для первого проката всегда волнительно. До этого Камила выходила только на прыжковый турнир. Но я не знаю, кто не волнуется на соревнованиях. Она входит в форму. Пока ещё не до конца. Любоваться катанием Валиевой — радость для меня и для многих», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Валиева принимает участие в Кубке Первого канала – 2026 по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристка стала четвёртой в короткой программе, набрав 70,09 балла, победу одержала Аделия Петросян (76,45 балла).

