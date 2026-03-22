«Приятно наблюдать». Наталья Бестемьянова о первом прокате Валиевой после дисквалификации

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о первом прокате российской фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации.

«Мне очень понравилось, как выступала Камила Валиева. Конечно, были технические ошибки, заминки — программа ещё не вкатана так, как хотелось бы. Но сам факт её выхода и то, как она выглядит, — приятно наблюдать. Надеюсь, в следующем сезоне всё будет ещё лучше», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Валиева принимает участие в Кубке Первого канала – 2026 по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристка стала четвёртой в короткой программе, набрав 70,09 балла, победу одержала Аделия Петросян (76,45 балла).

