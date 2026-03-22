Роднина оценила первое выступление Камилы Валиевой после дисквалификации

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала первое выступление российской фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации.

«Камила молодец, что возвращается. Возраст и техника позволяют. Когда говорят про прыжки, это лишь часть фигурного катания. А прокат — это уже соревновательная ситуация. Могу сказать, что это уже другая Камила. Хорошо, что она борется. Понятно, что сейчас конец сезона. К следующему сезону у неё будет достаточно времени, чтобы подготовиться и привести себя в форму», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Валиева принимает участие в Кубке Первого канала – 2026 по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристка стала четвёртой в короткой программе, набрав 70,09 балла, победу одержала Аделия Петросян (76,45 балла).