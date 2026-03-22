Роднина оценила первое выступление Камилы Валиевой после дисквалификации

Роднина оценила первое выступление Камилы Валиевой после дисквалификации
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала первое выступление российской фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации.

«Камила молодец, что возвращается. Возраст и техника позволяют. Когда говорят про прыжки, это лишь часть фигурного катания. А прокат — это уже соревновательная ситуация. Могу сказать, что это уже другая Камила. Хорошо, что она борется. Понятно, что сейчас конец сезона. К следующему сезону у неё будет достаточно времени, чтобы подготовиться и привести себя в форму», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Валиева принимает участие в Кубке Первого канала – 2026 по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристка стала четвёртой в короткой программе, набрав 70,09 балла, победу одержала Аделия Петросян (76,45 балла).

