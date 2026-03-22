Дуэт Степанова/Букин выиграл произвольную программу Кубка Первого канала — 2026

Дуэт Степанова/Букин выиграл произвольную программу Кубка Первого канала — 2026
Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин выиграли произвольную программу в соревнованиях танцевальных дуэтов на Кубке Первого канала – 2026 по фигурному катанию, который проходит с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге. Дуэт Степанова/Букин получил за свой прокат 131,44 балла.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
22 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено

Второе место занял дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов с результатом 127,70 балла. Третье место заняли Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, набрав 120,33 балла за свою произвольную программу.

После выступления танцевальных дуэтов сборная Москвы ведёт в зачёте соревнований набрав 1253,70 балла, в активе сборной Санкт-Петербурга 1226,63 балла.

Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2026. Санкт-Петербург. Танцевальные дуэты, произвольная программа:

1. Александра Степанова/Иван Букин (Москва) – 131,44.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Санкт-Петербург) – 127,70.
3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Москва) – 120,33.
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 120,26.

Материалы по теме
Ягудина «возбудили» фонарики Галлямова: время эстафет на Кубке Первого канала! LIVE
Live
Ягудина «возбудили» фонарики Галлямова: время эстафет на Кубке Первого канала! LIVE
