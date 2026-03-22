Гербольдт: Камила Валиева составит серьёзную конкуренцию в следующем сезоне

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 по фигурному катанию Катарина Гербольдт заявила, что Камила Валиева может составить серьёзную конкуренцию в следующем сезоне.

«Видно, насколько сильно Камила любит фигурное катание и своё дело. Она отдаётся этому полностью. Это не вызывает ничего, кроме восхищения. Я безумно рада, что у неё получается возвращаться в свою форму. Я вижу, как уверенно она идёт к своей цели и прогрессирует. Думаю, в следующем году Камила составит серьёзную конкуренцию», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Валиева принимает участие в Кубке Первого канала – 2026 по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристка стала четвёртой в короткой программе, набрав 70,09 балла, победу одержала Аделия Петросян (76,45 балла).

