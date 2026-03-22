Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Команда Москвы одержала победу в прыжковом баттле на Кубке Первого канала

Команда Москвы одержала победу в прыжковом баттле на Кубке Первого канала
Комментарии

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию. На нём представлены две команды — сборные Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках турнира прошёл прыжковый баттл, победу в котором одержала команда Москвы.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Прыжковый баттл
22 марта 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Идёт
1
Санкт-Петербург
2
Москва

Фигуристы Москвы получили 45,91 балла за этот раунд соревнований. Команда Санкт-Петербурга набрала 30,90 балла.

В данном виде программы принимали участие Андрей Мозалёв и Никита Сарновский, Камила Валиева и Аделия Петросян, Софья Муравьёва и Ксения Гущина, Владислав Дикиджи и Артур Даниелян.

Напомним, после выступления танцевальных дуэтов сборная Москвы ведёт в зачёте соревнований, набрав 1253,70 балла, в активе сборной Санкт-Петербурга 1226,63 балла.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android