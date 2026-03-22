Команда Москвы одержала победу в прыжковом баттле на Кубке Первого канала

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию. На нём представлены две команды — сборные Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках турнира прошёл прыжковый баттл, победу в котором одержала команда Москвы.

Фигуристы Москвы получили 45,91 балла за этот раунд соревнований. Команда Санкт-Петербурга набрала 30,90 балла.

В данном виде программы принимали участие Андрей Мозалёв и Никита Сарновский, Камила Валиева и Аделия Петросян, Софья Муравьёва и Ксения Гущина, Владислав Дикиджи и Артур Даниелян.

Напомним, после выступления танцевальных дуэтов сборная Москвы ведёт в зачёте соревнований, набрав 1253,70 балла, в активе сборной Санкт-Петербурга 1226,63 балла.