Команды Москвы и Санкт-Петербурга вничью завершили эстафету на КПК-2026

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию. На нём представлены две команды — сборные Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках турнира прошла прыжковая эстафета, этот раунд соревнований завершился вничью. Обе команды набрали по 150 баллов.

По ходу соревнований фигуристами был исполнен следующий набор прыжков.

Команда Москвы:

Аделия Петросян: 3T, 3Lo;

Камила Валиева: 3S, 3F;

Никита Сарновский: 3Lz, 2T (бабочка), 4Т, 4Lo, 4Lz (штраф);

Андрей Мозалёв: 3А, 4S, 4F;

Команда Санкт-Петербурга:

Софья Муравьёва: 3Т, 3Lo, 3Lz;

Ксения Гущина: 3S, 3F;

Артур Даниелян: 3A, 2S (бабочка), 4S, 2F (бабочка), 4F (касание, штраф 10 баллов);

Владислав Дикиджи: 4Т, 4Lo, 4Lz (касание), 4Lz.

В рамках раунда четыре одиночника от каждой команды исполняли прыжки по очереди: сначала тройные, затем четверные. Победителем становилась команда, которая затратила на это минимальное количество времени. На каждый прыжок давалось не более двух попыток, иначе штраф 10 баллов. Также за каждую секунду отставания команда получала один балл штрафа.