Мария Захарова одержала победу в произвольной программе Кубка Первого канала — 2026

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова выиграла произвольную программу в рамках Кубка Первого канала – 2026, который проходит с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге. Захарова набрала 149,23 балла за свой прокат.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Мария Захарова
Москва
149.53
2
Дина Хуснутдинова
Санкт-Петербург
145.71
3
Алиса Двоеглазова
Москва
144.29

Второе место заняла Дина Хуснутдинова с результатом 145,71 балла. На третьем месте Алиса Двоеглазова, прокат которой судьи оценили в 144,29 балла.

После выступления женщин команда Москвы ведёт в зачёте соревнований, набрав 2097,26 балла, в активе команды Санкт-Петербурга 2057,11 балла.

Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2026. Санкт-Петербург. Женщины, произвольная программа:

1. Мария Захарова (Москва) – 149,23 балла.
2. Дина Хуснутдинова (Санкт-Петербург) – 145,71.
3. Алиса Двоеглазова (Москва) – 144,29.
4. Камилла Нелюбова (Санкт-Петербург) – 143,70.
5. Анна Фролова (Санкт-Петербург) – 141,17.
6. Дарья Садкова (Москва) – 138,13.

Материалы по теме
Спасёт ли Гуменник Санкт-Петербург или Кубок Первого канала останется за Москвой? LIVE
Live
Спасёт ли Гуменник Санкт-Петербург или Кубок Первого канала останется за Москвой? LIVE
Все новости RSS

