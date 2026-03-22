Мария Захарова одержала победу в произвольной программе Кубка Первого канала — 2026

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова выиграла произвольную программу в рамках Кубка Первого канала – 2026, который проходит с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге. Захарова набрала 149,23 балла за свой прокат.
Второе место заняла Дина Хуснутдинова с результатом 145,71 балла. На третьем месте Алиса Двоеглазова, прокат которой судьи оценили в 144,29 балла.
После выступления женщин команда Москвы ведёт в зачёте соревнований, набрав 2097,26 балла, в активе команды Санкт-Петербурга 2057,11 балла.
Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2026. Санкт-Петербург. Женщины, произвольная программа:
1. Мария Захарова (Москва) – 149,23 балла.
2. Дина Хуснутдинова (Санкт-Петербург) – 145,71.
3. Алиса Двоеглазова (Москва) – 144,29.
4. Камилла Нелюбова (Санкт-Петербург) – 143,70.
5. Анна Фролова (Санкт-Петербург) – 141,17.
6. Дарья Садкова (Москва) – 138,13.
