Гуменник выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала — 2026

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник одержал победу в соревнованиях мужчин в произвольной программе на Кубке Первого канала – 2026. В прокате спортсмен исполнил четыре четверных прыжка и получил за выступление 195,52 балла.

Второй результат показал Марк Кондратюк, набравший 190,64. Тройку лидеров замкнул Евгений Семененко со 184,66 балла.

Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2026. Мужчины, произвольная программа

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 195,52 балла.

2. Марк Кондратюк (Москва) – 190,64.

3. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 184,66.

4. Макар Игнатов (Москва) – 174,89.

5. Григорий Фёдоров (Москва) – 172,47.

6. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) – 148,43.