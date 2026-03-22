Гуменник выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала — 2026
Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник одержал победу в соревнованиях мужчин в произвольной программе на Кубке Первого канала – 2026. В прокате спортсмен исполнил четыре четверных прыжка и получил за выступление 195,52 балла.
Фигурное катание. Кубок Первого канала 2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
22 марта 2026, воскресенье. 16:50 МСК
Второй результат показал Марк Кондратюк, набравший 190,64. Тройку лидеров замкнул Евгений Семененко со 184,66 балла.
Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2026. Мужчины, произвольная программа
1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 195,52 балла.
2. Марк Кондратюк (Москва) – 190,64.
3. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 184,66.
4. Макар Игнатов (Москва) – 174,89.
5. Григорий Фёдоров (Москва) – 172,47.
6. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) – 148,43.
