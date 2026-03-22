Сборная Москвы одержала победу на Кубке Первого канала — 2026

Сборная Москвы стала победителем Кубка Первого канала — 2026 по фигурному катанию. Команда набрала 2635,26 балла.
Соперником москвичей была команда из Санкт-Петербурга. Сборная Северной столицы суммарно получила 2585,72 балла.
В состав команды из Москвы вошли Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Степанова/Иван Букин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Камила Валиева, Дарья Садкова, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Никита Сарновский, Григорий Фёдоров.
Турнир проходил в Санкт-Петербурге 21 и 22 марта.