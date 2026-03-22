Петросян отреагировала на победу команды Москвы на Кубке Первого канала

Трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян, выигравшая в составе сборной Москвы Кубок Первого канала — 2026, прокомментировала победу своей команды, где была капитаном.

«Переживала за каждого из команды, каждый волновался, хотел показать максимум, чтобы не подвести. Никто не подвёл, все вложились в нашу команду.

На прыжковом турнире, когда я была капитаном, было практически без шансов выиграть, были сильные мальчики, особенно в плане прыжков. А тут у нас были шансы более-менее равные, старались выполнить свою работу, кричать, поддерживать и радоваться каждому прокату», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова