«Боялась его уронить». Аделия Петросян — о трофее Кубка Первого канала

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян, выигравшая Кубок Первого канала — 2026 в составе сборной Москвы, рассказала, что боялась уронить победный трофей.

«Я боялась его уронить, он тяжеловатый», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Петросян была капитаном московской команды. Сборная москвичей набрала 2635,26 балла. Её соперником была команда из Санкт-Петербурга, которая суммарно получила 2585,72 балла.

Турнир проходил в Санкт-Петербурге 21 и 22 марта. В состав команды из Москвы вошли Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Степанова/Иван Букин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Камила Валиева, Дарья Садкова, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Никита Сарновский, Григорий Фёдоров.