Петросян рассказала, что Фёдоров взял на себя ответственность закрывать КПК-2026

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, что серебряный призёр этапов Гран-при России Григорий Фёдоров взял на себя ответственность исполнить заключительный прокат произвольной программы в соревнованиях мужчин на Кубке Первого канала — 2026.

«Как спортсмены определяли, в каком порядке кататься? Мы спросили, кому принципиально катать в начале или в конце, все пожелания были учтены. Гриша Фёдоров взял на себя ответственность закрыть этот Кубок Первого канала. Огромное ему спасибо, на самом деле, это очень тяжело, даже когда знаешь, что нужно набрать определённое количество баллов, всё равно хочется показать красивый прокат, чтобы не было никакого осадка. Гриша с блеском это сделал», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова

Сборная Москвы выиграла турнир, набрав 2635,26 балла.