Аделия Петросян ответила на вопрос о программах на новый сезон

Российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании, Аделия Петросян прокомментировала информацию относительно своей программы на будущий сезон. Спортсменка отметила, что данный вопрос пока не осуждался.

«Нет, пока ещё не задумывались», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян выиграла короткую программу в женском одиночном катании в рамках Кубка Первого канала — 2026. Спортсменка исполнила в программе четверной тулуп, что разрешено регламентом соревнований. Судьи оценили её прокат на 76,45 балла. На ОИ-2026 Петросян заняла шестое место.