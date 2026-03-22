Петросян рассказала, как репетировала с Валиевой параллельный прыжок для КПК

Аделия Петросян
Российская фигуристка Аделия Петросян высказалась по поводу параллельного прыжка на Кубке Первого канала — 2026. Данный элемент она исполнила вместе с Камилой Валиевой.

– Как определяли, кто будет из команды делать прыжки в конкурсах?
– Мы распределили прыжки, но потом пришлось заново обговаривать, особенно нам с Камилой [Валиевой], потому что мы из разных групп. Мы решили, что лучше нам прыгнуть чисто один тройной, а мальчики взяли на себя ответственность и сделали всё остальное. Не знаю, как они это выполнили, они бесконечно что-то делали, перепрыгивали. Рада, что они справились. Подумаю, как их отблагодарить (улыбается).

– Сколько готовили параллельный прыжок с Камилой Валиевой?
– Пять минут (улыбается). Нам Светлана Владимировна немного подсказывала, как посмотреть на судей, как сделать подлиннее выезд. Утром порепетировали, – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

