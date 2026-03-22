Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Давай, сыночек!» Фигурист Устенко рассказал, как поддерживал Ветлугина на КПК

Евгений Устенко
Комментарии

Российский фигурист, выступающий в танцах на льду, Евгений Устенко рассказал, как болел за Матвея Ветлугина на Кубке Первого канала — 2026. Устенко был капитаном команды Санкт-Петербурга.

«Как будто вчера оставил большую частичку себя, почувствовал, что не восполнил её. Быть капитаном – это ответственно, это здорово. Не могу выделить в команде кого-то одного.

Чуть больше за Матвея я переживал, с ним я прожил эту программу. Ходил и говорил: «Давай, мой сыночек, давай родненький!» Все ребята молодцы, всем огромное спасибо, всем тысячу раз сказал, главное, чтобы все остались довольны.

Вы становитесь одной большой семьёй. Мне показалось, что за два дня мы сплотились в единую силу. Это было очень приятно», – передаёт слова Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android