«Давай, сыночек!» Фигурист Устенко рассказал, как поддерживал Ветлугина на КПК

Российский фигурист, выступающий в танцах на льду, Евгений Устенко рассказал, как болел за Матвея Ветлугина на Кубке Первого канала — 2026. Устенко был капитаном команды Санкт-Петербурга.

«Как будто вчера оставил большую частичку себя, почувствовал, что не восполнил её. Быть капитаном – это ответственно, это здорово. Не могу выделить в команде кого-то одного.

Чуть больше за Матвея я переживал, с ним я прожил эту программу. Ходил и говорил: «Давай, мой сыночек, давай родненький!» Все ребята молодцы, всем огромное спасибо, всем тысячу раз сказал, главное, чтобы все остались довольны.

Вы становитесь одной большой семьёй. Мне показалось, что за два дня мы сплотились в единую силу. Это было очень приятно», – передаёт слова Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.