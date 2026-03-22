Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы столкнулись с трудностями при вылете из Санкт-Петербурга после КПК-2026

Комментарии

Российские фигуристы, принимавшие участие в Кубке Первого канала — 2026 в Санкт-Петербурге, столкнулись с трудностями при вылете из города из-за отмены нескольких рейсов в аэропорту Пулково по причине атаки БПЛА.

«Все принимают решение исходя из информации, озвученной в аэропорту. Если говорят, что рейс отменён, то смысла находиться в аэропорту нет, люди находят альтернативные способы. У меня пока ожидание посадки, рейс переносится, поэтому я пока жду», — цитирует ведущего Кубка Первого канала и двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова ТАСС.

Турнир выиграла сборная Москвы, набрав 2635,26 балла.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android