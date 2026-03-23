Александра Трусова представит два новых номера на шоу Тутберидзе

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова) представит два новых номера на шоу Этери Тутберидзе. Ледовое шоу Тутберидзе пройдёт этой весной в восьми городах России, в Москве и Санкт-Петербурге будет представлено два показа.

«Они будут абсолютно разные по стилистике и по настроению, равнодушным не оставят никого точно. А если ещё всё пойдёт по плану касаемо контента, то будет вообще круто», — приводит слова Даниила Глейхенгаузэ ТАСС.

Игнатова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Известна под прозвищами Русская Ракета и Sasha Quad Queen за исполнение сложнейших прыжков.