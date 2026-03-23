«Это будет символично!» Глейхенгауз — о выступлении Петросян и Гуменника на ледовом шоу

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что этой весной состоится масштабный тур ледового шоу под руководством Этери Тутберидзе. На лёд выйдут участники Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

«Работа кипит, каждый день ставим новые номера, будет много новых образов, надеюсь, порадуем наших зрителей. Аделия захотела определённый образ, и мы доработали идею, костюм, так что будет и зажигательно, и красиво.

Концепцию раскрывать пока не будем, но это будет символично!» — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

Ледовые шоу пройдут в восьми городах России. В Москве и Санкт‑Петербурге зрители смогут увидеть шоу дважды: организаторы запланировали по два показа в каждом из этих мегаполисов.