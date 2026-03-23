«Саша заряжена на большую работу». Авербух — об уровне подготовки Трусовой

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил перспективы возвращения в фигурное катание Александры Игнатовой (Трусовой), отметив высокий уровень её подготовки. Ранее Трусова выступила в ледовом шоу Авербуха в Ростове.

«Саша, в субботу выступила в Ростове. У нас был потрясающий переаншлаг. В Ростове снова открылся после реконструкции ледовый дворец, и зрители очень соскучились. Саша выступала очень хорошо, она показала уже высокий уровень подготовки. Прыгнула тройной лутц, тройной тулуп и, по-моему, два акселя. Но всё очень чисто откатала, в очень хорошем настроении, очень ярко.

Видно, что Саша заряжена на большую работу. И, конечно, возвращение и набрать форму – это очень большая дорога. Судя по Сашиному настрою, мне кажется, она совершенно спокойно точно может оказать высокую конкуренцию. И, дай бог, мы получим много путёвок на следующие Олимпийские игры. Я на неё делаю такие же ставки, как и на других наших замечательных девочек», – приводит слова Авербуха Metaratings.