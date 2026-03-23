Фигуристы сборной России до сих пор не могут покинуть Санкт-Петербург

Из‑за серьёзных сбоев в работе аэропорта Пулково ряд фигуристов сборной России не могут вернуться из Санкт‑Петербурга в Москву после Кубка Первого канала, сообщает «РИА Новости».

Во второй половине воскресенья аэропорт несколько раз закрывался на приём и отправку самолётов из‑за угрозы атаки беспилотников. В общей сложности было отменено или задержано около 30 рейсов в Москву.

Вечером того же дня фигуристы из Москвы не смогли улететь домой после завершения Кубка Первого канала. Часть спортсменов вернулись в гостиницу и перебронировали билеты на следующие дни, другие приняли решение отправиться в Москву на поезде.

