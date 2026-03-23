Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин: Валиева великолепно выступила на Кубке Первого канала

Жулин: Валиева великолепно выступила на Кубке Первого канала
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Камилы Валиевой на Кубке Первого канала. Фигуристка представила новую короткую программу «Утомлённое солнце» и заняла четвёртое место, допустив падение с четверного тулупа. Валиева выступила с программой впервые после завершения дисквалификации.

«Для данного периода времени Валиева выступила великолепно, она пошла на четверной. Камила выглядит прекрасно. При условии, что она начнёт тренироваться в полную силу, это будет огромный козырь в нашем рукаве. Надо ждать только, чтобы допустили. Будет ли Валиева недосягаема, если вернётся на международный уровень? Давайте не загадывать. Пока она только четвёртая на Кубке Первого канала. Камила — выдающаяся фигуристка. Если наберёт форму, то с ней будет очень тяжело бороться», — приводит слова Жулина Metaratings

Материалы по теме
Камбэк Валиевой, тулуп Петросян и победа Захаровой: лучшие моменты Кубка Первого канала
Камбэк Валиевой, тулуп Петросян и победа Захаровой: лучшие моменты Кубка Первого канала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android