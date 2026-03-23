Жулин: Валиева великолепно выступила на Кубке Первого канала

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Камилы Валиевой на Кубке Первого канала. Фигуристка представила новую короткую программу «Утомлённое солнце» и заняла четвёртое место, допустив падение с четверного тулупа. Валиева выступила с программой впервые после завершения дисквалификации.

«Для данного периода времени Валиева выступила великолепно, она пошла на четверной. Камила выглядит прекрасно. При условии, что она начнёт тренироваться в полную силу, это будет огромный козырь в нашем рукаве. Надо ждать только, чтобы допустили. Будет ли Валиева недосягаема, если вернётся на международный уровень? Давайте не загадывать. Пока она только четвёртая на Кубке Первого канала. Камила — выдающаяся фигуристка. Если наберёт форму, то с ней будет очень тяжело бороться», — приводит слова Жулина Metaratings