Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Познер — о Валиевой: Камила проявляет сильный характер — это вызывает уважение

Комментарии

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой на лёд после допинг-дисквалификации. Он отметил мужество спортсменки.

«Конечно, вернуться в спорт после всего, что случилось с Валиевой, требует мужества. Думаю, большинство людей просто сдались бы, всё бросили на месте Валиевой. Камила проявляет сильный характер, это вызывает уважение. Только время покажет, сможет ли она вернуться на высший уровень», — приводит слова Познера Metaratings.ru.

19-летняя Валиева исполнила короткую программу под композицию «Утомлённое солнце» на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. За своё выступление фигуристка получила 70,00 балла и стала четвёртой.

Материалы по теме
«Хотела бы видеть её другой». Как встретил Валиеву мир фигурки после возвращения?
«Хотела бы видеть её другой». Как встретил Валиеву мир фигурки после возвращения?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android