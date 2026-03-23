Познер — о Валиевой: Камила проявляет сильный характер — это вызывает уважение

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой на лёд после допинг-дисквалификации. Он отметил мужество спортсменки.

«Конечно, вернуться в спорт после всего, что случилось с Валиевой, требует мужества. Думаю, большинство людей просто сдались бы, всё бросили на месте Валиевой. Камила проявляет сильный характер, это вызывает уважение. Только время покажет, сможет ли она вернуться на высший уровень», — приводит слова Познера Metaratings.ru.

19-летняя Валиева исполнила короткую программу под композицию «Утомлённое солнце» на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. За своё выступление фигуристка получила 70,00 балла и стала четвёртой.