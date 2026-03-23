Главная Фигурное катание Новости

«Продолжаю праздновать на вокзале». Петросян опубликовала пост после задержки рейса

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян опубликовала в телеграм-канале пост после задержки рейса из Санкт-Петербурга, где прошёл Кубок Первого канала – 2026.

Команда Москвы, капитаном которой была Петросян, выиграла турнир. Вечером после соревнований в СМИ появилась информация, что фигуристы испытывают проблемы с вылетом из аэропорта Пулково из-за активной атаки города БПЛА. Позднее генеральный секретарь ФФККР Александр Коган заявил, что некоторые спортсмены были размещены в отеле.

Фото: Личный архив Аделии Петросян

«Нашли спортивный коврик в аэропорту. Теперь продолжаю праздновать на вокзале», – подписала Петросян фото и видео, на которых запечатлена с фигуристкой Дарьей Садковой.

