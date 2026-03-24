Фигурное катание, чемпионат мира 2026: расписание соревнований, где смотреть трансляции

С 25 по 28 марта 2026 года в столице Чехии Праге пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. Смотреть официальные трансляции турнира в Российской Федерации можно будет с помощью сервиса Okko. «Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей расписание соревнований ЧМ-2026 по фигурному катанию.

Расписание прокатов чемпионата мира — 2026 (время московское):

25 марта

13:00. Женщины. Короткая программа.

20:15. Спортивные пары. Короткая программа.

26 марта

12:45. Мужчины. Короткая программа.

20:15. Спортивные пары. Произвольная программа.

27 марта

13:00. Танцы на льду. Ритм-танец.

20:00. Женщины. Произвольная программа.

28 марта

14:30. Мужчины. Произвольная программа.

20:30. Танцы на льду. Произвольный танец.

Видео: Самая зрелая чемпионка мира по фигурному катанию