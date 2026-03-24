«Ещё один важный этап позади». Загитова сообщила о сдаче госэкзамена на отлично

Чемпионка Олимпийских игр — 2018 фигуристка Алина Загитова опубликовала в телеграм-канале пост, где сообщила о сдаче государственного экзамена в университете на оценку «отлично».

«Ура! Государственный экзамен сдан на отлично — ещё один важный этап позади», — подписала Загитова фотографию, где запечатлена в стенах вуза. На зеркале заметно название университета — ГЦОЛИФК (Российский университет спорта, находящийся в Москве. — Прим. «Чемпионата»).

В сезоне-2017/2018 Загитова дебютировала на взрослом уровне. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристка выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную — в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления в финале серии Гран-при.