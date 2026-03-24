ЧМ по фигурному катанию — 2026: даты проведения, где смотреть, расписание

В среду, 25 марта, в Праге (Чехия) стартует чемпионат мира по фигурному катанию — 2026. Будут разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, соревновании спортивных пар и танцевальных дуэтов.

В полном объёме соревнования покажет сервис Okko Sport. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием ЧМ-2026.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию — 2026 в Праге (время московское):

25 марта, среда

13:30 – женщины, короткая программа;

20:45 – спортивные пары, короткая программа.

26 марта, четверг

13:30 – мужчины, короткая программа;

20:15 – спортивные пары, произвольная программа.

27 марта, пятница

13:30 – танцы на льду, ритм-танец;

20:00 – женщины, произвольная программа.

28 марта, суббота

14:30 – мужчины, произвольная программа;

20:30 – танцы на льду, произвольный танец.

29 марта, воскресенье

15:30 – показательные выступления