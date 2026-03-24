ЧМ по фигурному катанию — 2026: даты проведения, где смотреть, расписание

В среду, 25 марта, в Праге (Чехия) стартует чемпионат мира по фигурному катанию — 2026. Будут разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, соревновании спортивных пар и танцевальных дуэтов.
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию — 2026 в Праге (время московское):
25 марта, среда
13:30 – женщины, короткая программа;
20:45 – спортивные пары, короткая программа.
26 марта, четверг
13:30 – мужчины, короткая программа;
20:15 – спортивные пары, произвольная программа.
27 марта, пятница
13:30 – танцы на льду, ритм-танец;
20:00 – женщины, произвольная программа.
28 марта, суббота
14:30 – мужчины, произвольная программа;
20:30 – танцы на льду, произвольный танец.
29 марта, воскресенье
15:30 – показательные выступления