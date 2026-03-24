Чемпионат мира по фигурному катанию — 2026: состав участников

В среду, 25 марта, в Праге (Чехия) стартует чемпионат мира по фигурному катанию — 2026. В мужском одиночном катании в соревнованиях примут участие 36 спортсменов, в женском – 33 спортсменки, в парном катании – 21 пара, а в танцах на льду – 31 дуэт.

Состав участников чемпионата мира по фигурному катанию — 2026:

Мужчины: Стивен Гоголев (Канада), Александр Селевко (Эстония), Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа (все – Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма, Као Миура, Сюн Сато (все – Япония), Лукас Бричги (Швейцария), Илья Малинин, Эндрю Торгашев (все – США).

Женщины: Нина Пинзаррон (Бельгия), Нина Петрыкина (Эстония), Анастасия Губанова (Грузия), Лара Наки Гутманн (Италия), Монэ Тиба, Ами Накаи, Каори Сакамото (все – Япония), Софья Самоделкина (Казахстан), Ли Ха Ин (Южная Корея), Сара Эверхардт, Эмбер Гленн, Изабо Левито (все – США) и другие.

Парное катание: Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения), Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) и другие.

Танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада), Катерина Мразкова/ Даниэль Мразек, Натали Ташлерова/Филип Ташлер (все – Чехия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон, Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (все – Франция), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва), Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко, Каролин Грин/Майкл Парсонс (США), Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (все – США) и другие.