Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова анонсировала новую программу для шоу Этери Тутберидзе

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) анонсировала новую программу для ледового шоу команды Этери Тутберидзе. В ролике, опубликованном TeamTutberidze, показан процесс постановки программы. В начале ролика показали фрагмент из её олимпийской произвольной программы «Круэлла».

Ледовое шоу Тутберидзе пройдёт этой весной в восьми городах России, в Москве и Санкт-Петербурге будет представлено два показа. Ранее Даниил Глейхенгауз сообщил, что Трусова представит два новых номера на шоу Тутберидзе.

Игнатова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Известна под прозвищами Русская Ракета и Sasha Quad Queen за исполнение сложнейших прыжков.

Материалы по теме
Александра Трусова представит два новых номера на шоу Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android