Александра Трусова анонсировала новую программу для шоу Этери Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) анонсировала новую программу для ледового шоу команды Этери Тутберидзе. В ролике, опубликованном TeamTutberidze, показан процесс постановки программы. В начале ролика показали фрагмент из её олимпийской произвольной программы «Круэлла».

Ледовое шоу Тутберидзе пройдёт этой весной в восьми городах России, в Москве и Санкт-Петербурге будет представлено два показа. Ранее Даниил Глейхенгауз сообщил, что Трусова представит два новых номера на шоу Тутберидзе.

Игнатова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Известна под прозвищами Русская Ракета и Sasha Quad Queen за исполнение сложнейших прыжков.