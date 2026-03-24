«Всё к лучшему». Сарновский — о переходе с сестрой от Плющенко к Тутберидзе

Российский фигурист Никита Сарновский рассказал, почему они с сестрой Софией решили перейти из академии Евгения Плющенко в штаб Этери Тутберидзе.

«Что у неё, что у меня было такое эмоциональное состояние, что на душе тяжело. И мы в какой-то момент подумали и решили сказать об этом родителям. Родители сказали: «Делайте, давайте».

Всё, что ни делается, всё к лучшему. Знаю, что у Этери Георгиевны ещё не было таких «выстреливающих» пацанов, как Саша Трусова, Аня Щербакова, Алёна Косторная, Евгения Медведева, Алина Загитова. Хочу разрушить миф, что Этери Георгиевна – не тренер по пацанам», — сказал Сарновский в шоу «Каток» на ютуб-канале ДоброFON.