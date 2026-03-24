Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Вообще не слишком интересен». Роднина — о стартующем чемпионате мира — 2026 в Праге

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о стартующем чемпионате мира — 2026 по фигурному катанию, который пройдёт с 25 по 29 марта в Праге.

«ISU не мог допустить российских фигуристов до чемпионата мира. На Олимпиаде им разрешили выступить по просьбе Международного олимпийского комитета. Общие же правила действуют на протяжении сезона. Летом пройдёт конгресс ISU, на нём могут быть приняты какие-либо решения.

Чемпионат мира после Олимпиады вообще не слишком интересен, поскольку многие лидеры его пропускают. Более интересным он будет в следующем сезоне», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию — 2026 на «Чемпионате».
