Малинин, Гленн и Кагияма вошли в шорт-лист ISU Skating Awards — 2026

Стало известно, кто из фигуристов и тренеров вошёл в шорт-листы премии ISU Skating Awards — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с номинантами премии.

Лучшая программа:

Эмбер Гленн (США) — короткая программа.

Юма Кагияма (Япония) — короткая программа.

Илья Малинин (США) — короткая программа.

Лучший костюм:

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) — произвольный танец.

Эмбер Гленн (США) — короткая программа.

Илья Малинин (США) — произвольная программа.

Лучший тренер:

Дэймон Аллен.

Филлип Ди Гульельмо.

Масакадзу Кагияма.

Лучший хореограф:

Ше-Линн Бурн.

Бенуа Ришо.

Массимо Скали.

Церемония награждения состоится в воскресенье, 29 марта, в Праге (Чехия).