Малинин, Гленн и Кагияма вошли в шорт-лист ISU Skating Awards — 2026

Стало известно, кто из фигуристов и тренеров вошёл в шорт-листы премии ISU Skating Awards — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с номинантами премии.
Лучшая программа:
Эмбер Гленн (США) — короткая программа.
Юма Кагияма (Япония) — короткая программа.
Илья Малинин (США) — короткая программа.
Лучший костюм:
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) — произвольный танец.
Эмбер Гленн (США) — короткая программа.
Илья Малинин (США) — произвольная программа.
Лучший тренер:
Дэймон Аллен.
Филлип Ди Гульельмо.
Масакадзу Кагияма.
Лучший хореограф:
Ше-Линн Бурн.
Бенуа Ришо.
Массимо Скали.
Церемония награждения состоится в воскресенье, 29 марта, в Праге (Чехия).