ISU Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

«Используй своё экранное время». Алиса Лью — о самовыражении в фигурном катании

«Используй своё экранное время». Алиса Лью — о самовыражении в фигурном катании
Двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью поделилась своим взглядом на успех, тренировки и творческую свободу в фигурном катании.

«Успех для каждого значит разное. Для меня это быть рядом с любимыми людьми, создавать общие воспоминания и проводить время вместе. Это про новый опыт и просто жизнь. Моя главная мантра — YOLO (живём лишь раз. — Прим. «Чемпионата»). Это клише, но мы действительно живём только один раз, поэтому нужно брать от жизни максимум для себя.

Я довольно самодисциплинированная. На самом деле мне нравится тренироваться. Это моя любимая часть жизни спортсмена. Сейчас я даже романтизирую этот процесс. Никто не должен говорить мне, когда остановиться. Я хорошо себя знаю и чувствую свой предел, и это понимание пришло через множество проб и ошибок.

В конце своих выступлений я всегда стараюсь сделать что‑то на камеру. Она направлена прямо на твоё лицо в финале, так что нужно как‑то отреагировать. Откинуть волосы назад — мой привычный жест. У нас не так много экранного времени, поэтому нужно использовать его по полной», — приводит слова Лью официальный сайт Nike.

