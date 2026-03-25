Фигурное катание, ЧМ-2026: онлайн-трансляция проката Сакамото начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 25 марта, в Праге (Чехия) стартует чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня свои короткие программы представят женщины.

Начало короткой программы у женщин в 13:30 по московскому времени. В соревнованиях примет участие японская фигуристка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Каори Сакамото, которая выйдет на лёд в последней разминке.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2026. Прага (Чехия). Женщины, короткая программа. Порядок выхода на лёд двух сильнейших разминок:

Предпоследняя разминка:

1. Мэдлин Шизас (Канада).

2. Сара Эверхардт (США).

3. Софья Самоделкина (Казахстан).

4. Нина Пинзаррон (Бельгия).

5. Нина Петрыкина (Эстония).

6. Ами Накаи (Япония).

Сильнейшая разминка:

1. Анастасия Губанова (Грузия).

2. Изабо Левито (США).

3. Лара Наки Гутманн (Италия).

4. Эмбер Гленн (США).

5. Каори Сакамото (Япония).

6. Монэ Тиба (Япония).

