ISU Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание Новости

Фигурное катание, ЧМ-2026: онлайн-трансляция проката Сакамото начнётся в 13:30 мск

Фигурное катание, ЧМ-2026: онлайн-трансляция проката Сакамото начнётся в 13:30 мск
Комментарии

Сегодня, 25 марта, в Праге (Чехия) стартует чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня свои короткие программы представят женщины.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 13:30 МСК
Не началось

Начало короткой программы у женщин в 13:30 по московскому времени. В соревнованиях примет участие японская фигуристка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Каори Сакамото, которая выйдет на лёд в последней разминке.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2026. Прага (Чехия). Женщины, короткая программа. Порядок выхода на лёд двух сильнейших разминок:

Предпоследняя разминка:
1. Мэдлин Шизас (Канада).
2. Сара Эверхардт (США).
3. Софья Самоделкина (Казахстан).
4. Нина Пинзаррон (Бельгия).
5. Нина Петрыкина (Эстония).
6. Ами Накаи (Япония).

Сильнейшая разминка:
1. Анастасия Губанова (Грузия).
2. Изабо Левито (США).
3. Лара Наки Гутманн (Италия).
4. Эмбер Гленн (США).
5. Каори Сакамото (Япония).
6. Монэ Тиба (Япония).

Смотрите чемпионат мира по фигурному катанию-2026 на «Чемпионате».

Календарь чемпионата мира - 2026 по фигурному катанию
