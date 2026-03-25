Фигурное катание, ЧМ-2026: онлайн-трансляция проката Сакамото начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 25 марта, в Праге (Чехия) стартует чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня свои короткие программы представят женщины.
Начало короткой программы у женщин в 13:30 по московскому времени. В соревнованиях примет участие японская фигуристка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Каори Сакамото, которая выйдет на лёд в последней разминке.
Фигурное катание. Чемпионат мира – 2026. Прага (Чехия). Женщины, короткая программа. Порядок выхода на лёд двух сильнейших разминок:
Предпоследняя разминка:
1. Мэдлин Шизас (Канада).
2. Сара Эверхардт (США).
3. Софья Самоделкина (Казахстан).
4. Нина Пинзаррон (Бельгия).
5. Нина Петрыкина (Эстония).
6. Ами Накаи (Япония).
Сильнейшая разминка:
1. Анастасия Губанова (Грузия).
2. Изабо Левито (США).
3. Лара Наки Гутманн (Италия).
4. Эмбер Гленн (США).
5. Каори Сакамото (Япония).
6. Монэ Тиба (Япония).
