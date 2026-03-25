Адам Сяо Хим Фа: не исключено, что буду выступать и после следующей Олимпиады

Известный французский фигурист Адам Сяо Хим Фа сообщил, что намерен продолжать профессиональную карьеру.

«Мне очень помогла смена обстановки во время шоу Art on Ice — возможность выбраться из своего привычного «пузыря». Я полон решимости продолжать карьеру, пока позволяет здоровье — как минимум до следующих Олимпийских игр во Франции. Таков план на данный момент, но не исключено, что буду выступать и после следующей Олимпиады», — приводит слова Сяо Хим Фа Golden Skate в соцсети X.

Адам Сяо Хим Фа — чемпион Европы (2024), двукратный чемпион Франции (2023, 2024) и бронзовый призёр этапа Гран‑при Skate America (2023).