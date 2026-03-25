Сакамото: после возвращения домой с Олимпиады я проспала около 28 часов

Трёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, как провела время после завершения Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«После возвращения домой с Олимпиады я проспала около 28 часов. Затем взяла 10 дней отдыха, много общалась с друзьями и расслаблялась.

Во время Олимпиады я ещё не была уверена, но почти сразу после своей произвольной программы решила, что хочу поехать на чемпионат мира. А к моменту отъезда из Милана я уже приняла решение, что поеду на чемпионат мира.

Всё, что я не смогла показать на Олимпиаде, я хочу вернуть здесь и добиться максимально возможного результата», – приводит слова Сакамото Golden Skate.

На Олимпиаде-2026 Сакамото завоевала две серебряные медали в командных и личном соревнованиях.

